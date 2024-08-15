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Spor

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

IHA15 Ağustos 2024 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken; diğer oyuncular salonda core çalışmalarıyla başladıkları idmanı sahada pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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