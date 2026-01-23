Fenerbahçe, Göztepe mesaisine ara vermeden başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi 25 Ocak Pazar saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.