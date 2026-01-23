İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe, Göztepe mesaisine ara vermeden başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 15:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Göztepe mesaisine ara vermeden başladı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi 25 Ocak Pazar saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

