Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve yıldız hocası ile gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kanarya, İtalya'da Udinese forması giyen Lazar Samardzic için pazarlıklarını sürdürüyor. Çizme takımı, 22 yaşındaki oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli hedefliyor. Fenerbahçe de Sırbistanlı yıldız için ekonomik anlamda sınırlarını zorluyor. Çizme basınında çıkan haberlere göre; Sarı Kanarya, Samardzic için teklifini 20 milyon euro olarak güncelledi.

25 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Udinese ise yıldız oyuncusu için 25 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon Udinese forması ile 34 karşılaşmada toplam 2 bin 382 dakika forma giyen Lazar, 6 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. 2021-22 sezonu başında Leipzig'den 3 milyon euro bedelle İtalya'ya giden Sırp orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.