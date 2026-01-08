İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0508
  • EURO
    50,3167
  • ALTIN
    6163.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Guendouzi'de mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliş saati belli oldu
Spor

Fenerbahçe, Guendouzi'de mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu.

HABER MERKEZİ8 Ocak 2026 Perşembe 00:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Guendouzi'de mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliş saati belli oldu
ABONE OL

Fenerbahçe, Lazio'dan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesini bekliyor.

TRT Spor'un haberine göre; Matteo Guendouzi, saat 13.30'da İstanbul'da olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'ye imza atacak olan yıldız futbolcu, Süper Kupa finalindeki Galatasaray maçında kadroya dahil olabilecek.

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.