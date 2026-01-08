Fenerbahçe, Lazio'dan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesini bekliyor.

TRT Spor'un haberine göre; Matteo Guendouzi, saat 13.30'da İstanbul'da olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'ye imza atacak olan yıldız futbolcu, Süper Kupa finalindeki Galatasaray maçında kadroya dahil olabilecek.

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.