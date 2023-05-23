Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin bonservisini alıyor

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Gustavo Henrique'nin bonservisini almaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Gustavo Henrique'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique'nin tapusunu alacağını yazdı.

Sarı-Lacivertliler sezon başında Gustavo Henrique için Flamengo ile 3 yıllık anlaşma sağlamış ancak oyuncunun sağlık tetkiklerinde diz komplikasyonları tespit edilince Brezilyalı stoper kiralanmıştı.

Fenerbahçe, Flamengo'ya 1.4 milyon Euro kiralama ücreti ödeyerek Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmıştı.

Gustavo Henrique ligin henüz ilk maçında Ümraniyespor'a karşı kötü bir performans sergilemiş ve taraftarların protestolarına maruz kalmıştı.

Brezilyalı savunmacı ilerleyen haftalarda ritim tuttursa da yaşadığı sakatlık sonrası tekrar gözden düşmüştü. Öyle ki 30 yaşındaki stoper, ligde oynanan son 16 karşılaşmanın sadece 1'inde görev alabildi.

Öte yandan Brezilya basınından SBT'nin geçtiği habere göre Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin bonservisini almaya hazırlanıyor. Haber detayında Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun tapusunu bu ay alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Flamengo'ya 1,4 milyon Euro daha ödeyeceği kaydedildi. Böylece Gustavo Henrique'nin Sarı-Lacivertlilere toplam maliyeti 2,8 milyon Euro olacak.