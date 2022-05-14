İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2022 Cumartesi / 13 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Hakkari deplasmanından beraberlikle dönüyor
Spor

Fenerbahçe, Hakkari deplasmanından beraberlikle dönüyor

Turkcell Kadınlar 1. Ligi B Grubunda mücadele eden ve play-offlara kalan Hakkarigücü Kadın Takımı, evinde ağırladığı Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off birinci tur ilk maçında Hakkarigücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Ligde A Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe ile B Grubu'nu 4. sırada bitiren Hakkarigücü karşı karşıya geldi.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hakkargücü 34. dakikada Süheyla Çalçınar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Fenerbahçe maçın 71. dakikasında Kennya Cordner'ın golüyle 1-1 beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'da oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.