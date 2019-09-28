Fenerbahçe hasreti bitiremedi

KANARYA, Galatasaray ile dün akşam çıktığı karşılaşma öncesinde Süper Lig’de son 11 derbide rakiplerini mağlup edememişti. Bu süreçte 2 yenilgi ve 9 beraberlik alan Sarı-Lacivertli takım son derbi galibiyetini iki sene önce 23 Eylül 2017’de Beşiktaş’a karşı 2-1’lik skorla almıştı. Fenerbahçe dün akşam ezeli rakibi Galatasaray’ı yenmeyi yine başaramadı ve seri 12 maça çıktı. Öte yandan Fenerbahçe’ye karşı son lig galibiyetini Aralık 2012’de alan Terim, dün akşam yine Sarı-Lacivertli takım karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı.