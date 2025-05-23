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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için çalışmalarını ilerletti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 14:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor maçı için çalışmalarını ilerletti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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