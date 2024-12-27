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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA27 Aralık 2024 Cuma 21:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de çalışmaları yakından takip ederek takıma destek oldu.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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