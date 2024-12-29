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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA29 Aralık 2024 Pazar 14:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlar ve bireysel idmanlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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