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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. Çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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