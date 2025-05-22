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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA22 Mayıs 2025 Perşembe 14:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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