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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor mesaisinde

Süper Ligi'n 18. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA31 Aralık 2024 Salı 14:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor mesaisinde
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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