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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA24 Mayıs 2025 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor mesaisine devam etti
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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