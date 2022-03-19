İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2022 Cumartesi / 16 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7905
  • EURO
    16,393
  • ALTIN
    913.933
  • BIST100
    2144.26
Spor

Fenerbahçe, Hatayspor'a 42 sayı fark

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Hatayspor'u 91-49 yendi.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 14:15 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:15
ABONE OL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe Safiport karşılaştı. Antakya Spor Salonu'nda oynanan maçtan Fenerbahçe 91-49 galip ayrıldı.

Salon: Antakya

Hakemler: Erhan Gürsel, Mustafa Candemir Tabak, Batuhan Kümükoğlu

Hatayspor: İdal Yavuz 2, Büşra Akbaş 14, Bahar Çağlar Ökten 4, Louka 14, Bilge Nisa Kasacı 2, Elif Emirtekin 11, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 2

Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Manolya Kurtulmuş 1, Şerife Alperi Onar 13, Williams 10, Tuğçe Canıtez 11, Mc Bride 17, Jagupova 19, Ayşe Yılmaz 4

1. Periyot: 13-24

Devre: 21-41

3. Periyot: 36-69

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.