Fenerbahçe, Hatayspor'a karşı üstün

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak.
İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.
Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu.
Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.
FENERBAHÇE 19 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.