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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor'a karşı üstün

Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugüne kadar oynanan 8 maçta rakibine mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle üstünlük sağlarken, 19 gol atıp sadece 4 gol yedi.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor'a karşı üstün
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak.

İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu.

Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

FENERBAHÇE 19 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.

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