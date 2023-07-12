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Spor

Kanarya'dan tatsız prova! Fenerbahçe, hazırlık maçında Kızılyıldız'a mağlup oldu

Fenerbahçe, Rusya'da oynadığı ikinci maçta Kızılyıldız'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:36 - Güncelleme:
Kanarya'dan tatsız prova! Fenerbahçe, hazırlık maçında Kızılyıldız'a mağlup oldu
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Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Joao Pedro attı. Kızılyıldız'a galibiyeti getiren goller ise henüz ilk dakikada Peter Olayinka, 39. dakikada Mirko Ivanic ve 82. Vladimir Lucic'ten geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 85. dakikada hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.

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