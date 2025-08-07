İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,614
  • EURO
    47,4183
  • ALTIN
    4419.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe hazırlıklarına ara vermeden devam etti
Spor

Fenerbahçe hazırlıklarına ara vermeden devam etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe hazırlıklarına ara vermeden devam etti
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

"Devler Ligi" yolunda Feyenoord ile ilk maçına dün çıkan ve 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, İstanbul'a döner dönmez ayağının tozuyla ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Dün akşam Feyenoord ile oynanan maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu'nda Feyenoord'u ağırlayarak play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.