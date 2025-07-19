Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan futbolcuların idmanı taktik idmanla tamamladığı öğrenildi.

Antrenmana, 18 yaşındaki Senegalli orta saha Abdou Aziz Fall da katıldı. Tedavileri devam eden İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Portimao Stadı'nda TSİ 22.00'de Portekiz'de ikinci ligde mücadele eden Uniao de Leiria ile karşılaşacak.