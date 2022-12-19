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Spor

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katıldığı 5.tur karşılaşmasında İstanbul temsilcisi İstanbulspor ile karşılaşacak.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 20:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışması devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.

Jorge Jesus önderliğinde ki Fenerbahçe çıktığı 13 lig maçında 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 29 puan ile lider konumda bulunuyor.

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