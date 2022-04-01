Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda rahat kazandı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-1 yendi.
Halkbank bu sezon 2. yenilgisini alırken, normal sezonu 24 galibiyetle lider bitirdi. Fenerbahçe HDI Sigorta ise 21 galibiyetle sezonu 2. sırada tamamladı.
Öte yandan Halkbank, bu sezon ligde sahasında ilk yenilgisini yaşadı.
SALON: Başkent
HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Tolgacan Dinçer
HALKBANK: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Done, Selçuk Keskin, Furkan Aydın, Vucicevic, Efe Bayram)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani, Louati (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)
SETLER: 22-25, 25-22, 18-25, 19-25
SÜRE: 108 dakika (27, 28, 28, 25)