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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda yenildi

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bingöl Solhanspor'a 3-1 yenildi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 19:39 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:39
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

SALON: Merkez Karşıyaka

HAKEMLER: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı

BİNGÖL SOLHANSPOR: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy, Muhammet Kaya (Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

SETLER: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22

SÜRE: 155 dakika (42, 29, 39, 45)

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