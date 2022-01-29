Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda yenildi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
SALON: Merkez Karşıyaka
HAKEMLER: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı
BİNGÖL SOLHANSPOR: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy, Muhammet Kaya (Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
SETLER: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22
SÜRE: 155 dakika (42, 29, 39, 45)