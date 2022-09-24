Fenerbahçe HDI Sigorta set vermeden kazandı

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-0 yendi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Erkan Sarı
ALTEKMA: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Emin Gök, Saar, Emir Pınar, Selman Ateş (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Marouf, Emre Savaş, İzzet Ünver, Louati, Peric, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Ahmet Tümer)
SETLER: 16-25, 18-25, 16-25
SÜRE: 68 dakika (24, 24, 20)