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Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta set vermeden kazandı

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ikinci maçında deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

24 Eylül 2022 Cumartesi 19:33 - Güncelleme:
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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-0 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Erkan Sarı

ALTEKMA: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Emin Gök, Saar, Emir Pınar, Selman Ateş (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Marouf, Emre Savaş, İzzet Ünver, Louati, Peric, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Ahmet Tümer)

SETLER: 16-25, 18-25, 16-25

SÜRE: 68 dakika (24, 24, 20)

  • AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
  • Fenerbahçe HDI Sigorta
  • Altekma

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