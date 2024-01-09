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Spor

Fenerbahçe her alanda zirvede

Bu sezona gümbür gümbür başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de yakaladığı birçok istatistikle zirvede yer aldı.

Fanatik9 Ocak 2024 Salı 10:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe her alanda zirvede
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı tam anlamıyla nefes kesiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, en yakın rakipleri Trabzonspor'a 14 puan fark atarak zirvede yalnız kaldı. Sarı-Lacivertliler, +8 averajla zirvede yer alıyor.

Kanarya belki puan farkıyla liderliği ele geçiremedi. Ancak ligde birçok önemli istatistikte zirveye çıktı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, 18 maçta 49 kez ağları sarsarak en fazla gol atan takım oldu.

Fenerbahçe'nin +34 averajı da Galatasaray hariç (35 gol) ligdeki diğer tüm takımların attığı golden bile fazla! Sarı-Lacivertliler ayrıca maç başına 6.9 isabetli şut, 78 net gol pozisyonu, 44.6 gol beklentisi (xG) ve yüzde 52.9 ikili mücadele kazanma oranıyla da Süper Lig'in en iyisi konumunda.

DEPLASMAN KRALI

Fenerbahçe ayrıca ligde şu ana kadar en iyi deplasman karnesine sahip takım. Sarı-Lacivertliler, dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlikle 25 puan topladı. Kazanılamayan tek maç 0-0 biten Adana Demir mücadelesi oldu. Deplasmanda fileleri 23 kez sarsan Kanarya, kalesinde sadece 5 gol gördü. Galatasaray ise 9 dış saha maçında 20 puan topladı.

OYNAYAN HERKES SKOR KATKISI VERİYOR

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon hücum hattındaki müthiş 4'lünün performansı dikkat çekti. Dzeko 17 gol, 6 asist, Szymanski 11 gol, 11 asist, Tadic 11 gol, 9 asist ve İrfan Can Kahveci 10 gol, 7 asistle yıldızlaştı. Ancak İsmail Kartal skor anlamında sadece bu 4'lüden katkı almadı. Kaleciler hariç şu anda kadroda bulunan ve süre alan 25 futbolcunun 20'si gol ya da asistle skor katkısı sağladı. Listeye giren son isim, İstanbulspor maçında Dzeko'ya asist yapan Mert Müldür oldu. Bu sezon Boşnak yıldızın arkasında bekleyen Batshuayi buna rağmen 8 gole ulaşırken, önce sakatlığı ardından da cezası nedeniyle takımı yalnız bırakan Fred de 18 karşılaşmada yaptığı 6 asistle dikkat çekti.

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