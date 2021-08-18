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Spor

Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu HJK Helsinki... Peki Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:28
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fenerbahçe - HJK Helsinki maçı TV 8'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek.

Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

FENERBAHÇE, 910 GÜN SONRA AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

PEREİRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

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