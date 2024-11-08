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Spor

Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp! Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler oldukça kötü bir oyun ortaya koyduğu mücadelede sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

AKŞAM8 Kasım 2024 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp! Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyet
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İlk yenilgisini AZ'den alan F.Bahçe, 5 puanda kaldı. 57'de İsmail-Maxi çıktı, Nesyri-Szymanski girdi. 62'de Nesyri penaltıyı kalecinin üstüne nişanladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Szymanski ve Nesyri'yi kesmesi sürpriz oldu. Kanarya ilk 15 dakika tutuk kaldı. Edin Dzeko ile net fırsatlardan yararlanamadı. Dusan Tadic'in milimetrik pasları boşa gitti. Oyun adeta dalgalıydı. Düzenli bir ritim oturtulamadı. İkinci yarı temsilcimiz oyuna hükmetse de 'dolu dolu' pozisyonlar bulamadı. 57'deki iki değişikliğin hemen ardından AZ Alkmaar organize gelip, hatalı yerleşen savunmaya cezayı kesti.

Şoku hemen atlatan FB, Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı buldu. Nesyri, ortada bekleyen kalecinin üstüne topu vurdu! Penaltıyı atamayan Nesyri, 70'te savunmanın hatasını affetmedi, yine kafayla attı, eşitlik geldi. Değişiklikler Fener'i geri götürdü, Smit çalımlaya çalımlaya attı. 87'de Kasius rahatça 3-1'i buldu. Kalan dakikalarda AZ, 4'ü atabilirdi, oyun alarm verdi. F.Bahçe haftanın tek kaybedeni oldu.

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