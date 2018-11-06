Fenerbahçe hücum ve defans çalıştı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idmanın çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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