Fenerbahçe hücümda Galatasaray savunmada üstün

Şampiyonluk yarışındaki iki takımın performanslarını masaya yatırdık. Kanarya, atak aksiyonları ve gole dönük seçili parametrelerin çoğunda Comparisonator Parametreler Ligi sıralamasında ligin en iyisi. Cim-Bom ise daha fazla toplam şans yaratıyor ve şutla biten ataklarda üstün. İki takım arasındaki farkın çok az bir yüzde olduğunu görüyoruz. Atak aksiyonlarında fark %0.57 (maç başına ortalama 346'ya 344) ile başarılı atak aksiyonlarında %3.5 (maç başına ortalama 230'a 222) ve atakların başarı yüzdesinde %2.1 (maç başına ortalama %15'e %12) F.Bahçe ile G.Saray'dan önde bulunuyor.

Cim-Bom ve Kanarya arasındaki puan farkının ve ligdeki sıralamanın şifresi ise defansif aksiyonlarda. Her ne kadar atak aksiyonlarında F.Bahçe önde olsa da Kanarya'nın CimBom'dan daha fazla gole dönük hata yaptığı görülüyor. (Maç başına ortalama 0,22'ye 0,1). Kalesinde %26 daha fazla şut görmesine (maç başına ortalama 9.17'ye 6.8) ve oynadığı karşılaşmalarda rakiplerinin daha yüksek xG yaratmasına (maç başına ortalama 0.9'a 0.69) rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'den %24 daha az gol yiyor (maç başına ortalama 0.67'ye 0.83).