Fenerbahçe, Huddersfield'da forma giyen Mathias Zanka ile her konuda anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Huddersfield'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen'le her konuda anlaştı.
Fenerbahçe, Huddersfield'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen'le her konuda anlaştı.
İngiliz ekibi ile olan görüşmelerde sona gelen Sarı-lacivertliler ödeme planı ve sözleşme detaylarını görüşüyor. (Haber Global)
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