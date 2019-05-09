17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,2218
  • 6,996
  • 257.032
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe için Almanya'dan flaş iddia

Fenerbahçe'nin, gelecek sezon için Hertha Berlin'den Vladimir Darida'yı istediği öne sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alman basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, ara transfer döneminde de Vladimir Darida'yı kadrosuna katmak istedi. Darida'nın da Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ancak Hertha Berlin Genel Menajeri Michael Preetz'in transferi veto ettiği kaydedildi.

Preetz'in ara transfer döneminde oyuncuyu elden çıkarmak istemediği ancak gelecek yaz için satışına onay verdiği belirtildi. Darida dışında Lustenberger ve Julius Kade'nin de ayrılığına izin verdiği ifade edildi.

Kontratı 2021'de bitecek olan Çek orta saha Darida için uygun bir bonservis bedeli talep edeceği öğrenilen Hertha'nın, ora sahaya Napoli'den Amadou Diawara'yı istediği bilgisi verildi. Diawara sonrası Darida'nın oynama şansı bulamayacağına vurgu yapıldı.

Hertha Berlin Teknik Direktörü Pal Dardai de, "Vladi'ye bol şans diliyorum. Umarım, gelecek sezon nerede oynarsa oynasın daha başarılı olur. Onun için Hertha kariyeri hep zorlu oldu. Gerçek Darida'dyı hiç izleyemedik. Şanssızlık yakasını hiç bırakmadı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ"

Darida, Fenerbahçe'nin kendisini ısrarla istediğini ancak kulübünün bırakmadığını söylerken; "Devre arasında çok teklif aldım. Menajerim Ondry Chovance; Fenerbahçe, Rayo Vallecano, Leganes ve Udinese'nin teklifleri olduğunu söyledi. Fenerbahçe gerçekten çok istekliydi ancak Hertha Berlin'de yöneticilerim ayrılığın kesinlikle konuşulmayacağını söyledi. Aynısı, Hertha Berlin ile bizzat temasa geçen Fenerbahçe yetkililerine de aktarıldı" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAK İÇİN BAŞKA TAKIMA GİDEBİLİRİM"

Forma şansı bulamaması durumunda sezon sonunda ayrılabileceğinin sinyalelrini de veren Darida, "Kulübümüz, taraftarları ve Berlin'deki hayatı seviyorum. 2017'de sözleşmemi 2021'e kadar uzatmamın da nedeni bu, hiçbir zaman ayrılığı düşünmedim. Ancak bana güvenmeyen bir teknik adamla çalışamam. Büyük ihtimalle futbolun en güzel yaşındayım, futbolu seviyorum ve oynamak istiyorum. Belki de bu yüzden başka bir takıma gitmem daha iyi olabilir" dedi.

Bu sezon Hertha Berlin'de 11 maçta 521 dakika oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı. Çekya Milli Takımı formasını da 53 kez giyen orta saha, 4 gol attı.

(Sporx)

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

'ABD hükümeti artık Facebook ile ilişkiyi kesme zamanı'

PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

Son dakika... Merkez Bankasından döviz hamlesi

Son dakika... Merkez Bankasından döviz hamlesi

Bakanlık açıkladı: Vatandaştan ücret alınmayacak

Bakanlık açıkladı: Vatandaştan ücret alınmayacak

Akdeniz'de enerji denklemi... İşte o harita

Akdeniz'de enerji denklemi... İşte o harita

HDP'li Başkanı odaya kilitleyip dövdüler

HDP'li Başkanı odaya kilitleyip dövdüler

Dev projede yeni gelişme, suya batırıldı

Dev projede yeni gelişme, suya batırıldı
 

POPÜLER HABERLER

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Sahnede fenalaştı herkes şaka sandı

Sahnede fenalaştı herkes şaka sandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni Star Wars ve Avatar serilerinin tarihleri açıklandı

Yeni Star Wars ve Avatar serilerinin tarihleri açıklandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA