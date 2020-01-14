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Spor

Fenerbahçe'nin gözü kulüp lisans kurulunda

Kurulun, sarı-lacivertlilerin yapılandırma başvurusunu bugün inceleyeceği ve gün içinde kararını açıklayabileceği öğrenildi.

14.01.2020  09:17 - Güncelleme: 14.01.2020  09:17

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği sorunun yanıtı bugün belli olabilir. Şu anda bilançosu eksi 82 milyon TL olan sarı lacivertli takım, yapılandırmanın onaylanması halinde artı 55 milyon TL civarında bir limite kavuşacak. Böylelikle sarı-lacivertliler devre arasında planladığı transferleri yapabilecek. Kurul onay verirse, açılan bütçeyle ilk olarak Falette'in lisansı çıkarılacak. Ardından, daha önce sonuçlanan Ricardo Rodriguez transferi resmi olarak açıklanacak. Bu iki transferin açıklanmasının ardından Fenerbahçe'nin bir hücum oyuncusu için girişimde bulunacağı öğrenildi. Bu oyuncunun hem santrfor hem kanat oynama özelliği bulunan Maxim Chupo-Moting olduğu belirtildi.

(Sabah)

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