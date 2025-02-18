Fenerbahçe için Dusan Vlahovic iddiası

Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler için İtalya'dan Dusan Vlahovic iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE, VLAHOVIC İLE İLGİLENİYOR

Europa Calcio'da yer alan habere göre; gelecek sezon hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, gözünü Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e dikti.

Juventus, Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü ile sözleşme yenileme sürecine girdi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa yol ayrımı kararı alınabilir.

Juventus'un 25 ile 30 milyon Euro arasında bonservis bedeli biçeceği ve Fenerbahçe'nin bunu ödemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Yaz transfer dönemi yaklaştıkça rekabetin kızışacağını bilen Jose Mourinho'nun ise bu transferin bitmesi için bastırmaya başladığı iddia edildi.

Juventus'ta bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 25 yaşındaki 1.90'lık santrfor, 13 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.