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Spor

Fenerbahçe için geldi! Jhon Duran, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 15:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe için geldi! Jhon Duran, İstanbul'da
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı. 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın 10 millyon euroluk maaşını Fenerbahçe ödeyecek.

İSTANBUL'A GELDİ!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ı taşıyan özel uçak saat 15:19'da İstanbul'a geldi.

TFF KRİTERİNE TAM UYUM

Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

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