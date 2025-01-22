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Spor

Fenerbahçe için geldi! Milan Skriniar, İstanbul'da

Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini resmen açıkladı. Slovak futbolcu transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe için geldi! Milan Skriniar, İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 29 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin devamı için İstanbul'a gelen Skriniar'ın daha sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MİLAN SKRİNİAR'IN KARİYERİ

Milan Skriniar, 11 Şubat 1995'te Slovakya'da dünyaya geldi.

Futbola Zilina'da başlayan 1,88 metre boyundaki savunma oyuncusu, A takıma yükseldikten bir sene sonra kiralık olarak ViOn forması giydi.

Yarım sezon ViOn'da oynadıktan sonra Zilina'ya dönen Skriniar, futbola başladığı takımında 2,5 sezon oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunun devre arasında İtalya'nın Sampdoria ekibine transfer oldu.

Buradaki 1,5 sezonluk performansının ardından İtalyan devi Inter'e imza atan Milan Skriniar, Milano ekibinde 6 sezon oynadı.

2023-2024 sezonu başında Paris Saint-Germain'e transfer olan Slovak savunmacı, kariyerine 1,5 yıldır Fransız ekibinde devam ediyor.

Bu sezon Ligue 1'de 5 maçta forma giyen Skriniar, bu karşılaşmalarda 381 dakika sahada kalırken 1 kez sarı kart gördü.

Slovakya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan deneyimli oyuncu, milli formayı 77 kez giyerken 3 de gol attı.

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