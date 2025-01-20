Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe, ilk transferini Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos'la yapmak üzere...

Fenerbahçe, Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı stoper. bu gece İstanbul'da olacak.

ARSENAL MAÇINDA KADRODA YOKTU

Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.