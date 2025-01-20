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Spor

Fenerbahçe için geliyor! Diego Carlos bu gece İstanbul'da olacak

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'den ilk somut adım geliyor. Sarı lacivertli ekip, Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile anlaştı. Oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

TRT Spor20 Ocak 2025 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe için geliyor! Diego Carlos bu gece İstanbul'da olacak
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Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe, ilk transferini Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos'la yapmak üzere...

Fenerbahçe, Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Brezilyalı stoper. bu gece İstanbul'da olacak.

ARSENAL MAÇINDA KADRODA YOKTU

Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.

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