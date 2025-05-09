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Spor

Fenerbahçe için kader gecesi! Galatasaray 1 puana bakıyor

Süper Lig'de Galatasaray'a 8 puan geriden takip eden Fenerbahçe, bu akşam Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-Lacivertliler puan kaybederse Aslan, Trabzon deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 08:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe için kader gecesi! Galatasaray 1 puana bakıyor
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Trendyol Süper Lig'de şampiyon olma ihtimali mucizeden de uzak görülen 8 puan gerideki Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şansı halen devam ediyor. Ancak Galatasaray, hiçbir sonuca bakmadan 2 haftada 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Bunu erkene çekip çekmemek Fenerbahçe'nin elinde. Bu akşam Başakşehir'e konuk olacak Kanarya eğer puan kaybederse, rakibine şampiyonluk zemini hazırlayacak. Aslan, Trabzon deplasmanından en az 1 puan alması halinde 25'inci şampiyonluğunu ilan edecek.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de Alan SaintMaximin, Mert Hakan ve Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçında görev yapamayacak. Amrabat'ın durumu belirsiz. Öte yandan Fred, Djiku, Amrabat, İsmail Yüksek, Maxi, İrfan sarı kart sınırındaki isimler. Son 10 resmi maçta Başakşehir'i 7 kez mağlup eden Sarı-Kanarya, bu sezon ligde çıktığı 16 deplasman maçında ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı.

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