Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Rangers'a 3-1 yenilen ancak deplasmanda 2-0 kazanıp penaltılarda elenen Fenerbahçe, dönüşte de Samsunspor şoku yaşadı. Kadıköy'de 75. dakikada 10 kişi kalan Karadeniz ekibiyle golsüz berabere kalan sarı lacivertlilerde özellikle taraftarlar şampiyonluk hayaline artık gerçekçi bakmıyor. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi halinde umutlar bir nebze yeşerecek. Fenerbahçe adına sezonun en kritik günü ise 2 Nisan olacak. Birkaç gün önce bu tarihi iple çeken camia, şimdi o günün tedirginliğini yaşıyor. Başkan Ali Koç'un doğum günü olan 2 Nisan'da Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Rövanşı olmayan kupa elemesinde kazanan bir üst tura çıkacak. Fenerbahçe eğer derbiyi kazanırsa, 'ezeli rakibi saf dışı bırakmanın' mutluluğuyla kupa için dev bir adım atacak. Ancak tam tersi olursa Galatasaray Kadıköy'de üst üste ikinci kez kazanmış ve F.Bahçe'yi bir kupadan daha elemiş olacak. Bu ihtimalin yaşanması halinde, belki Yönetim'in belki de Jose Mourinho'nun sonu gelecek...

ASLLANi'YE YAKIN TAKiP

Alman basını, F.Bahçe'nin Bundesliga 2'de Hoffenheim formasıyla 25 maçta 12 gol 2 asistle oynayan 2002'li forvet Asllani'yi takip ettiğini yazdı. Almanya doğumlu Kosovalı futbolcu, kanat ve on numarada oynuyor