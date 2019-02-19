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Fenerbahçe için Shinji Okazaki iddiası

Fikret Orman'ın basın toplantısına katılan Kyodo News muhabiri, Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yle ilgilendiğini söyledi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında; Kyodo News muhabiri, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin ara transferde de gündeme gelen Shinji Okazaki'yle ilgilendiği belirtildi.
 
Galatasaray'ın Yuto Nagatomo ve Beşiktaş'ın ise Shinji Kagawa transferlerinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında; Kyodo News Plus muhabiri, ülkesi basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki ile ilgilendiği yönünde haberler çıktığını söyledi.
 
Ara transferde ismi Fenerbahçe ile anılan 32 yaşındaki oyuncunun Slimani ile takası gündeme gelmişti. Okazaki, Japon santrforun bu sezon sonu Leicester ile sözleşmesi bitiyor.
 
(Ntvspor)
 

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

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