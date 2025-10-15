İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe için sürpriz iddia! Transferde yeni gözde Memphis Depay

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe transfer için çalışmalara başladı. Sarı lacivertli ekip, Hollandalı yıldız oyuncu Memphis Depay'ı gündemine aldı. işte detaylar...

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:10
Fenerbahçe için sürpriz iddia! Transferde yeni gözde Memphis Depay
Al-Nassr'dan büyük umutlarda transfer edilen Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, gözünü Hollandalı yıldız Memphis Depay'a dikti. Corintihans'a giderek Avrupa piyasasından çekilen buna rağmen üst düzey futbol sergileyen 31 yaşındaki tecrübeli golcü, Fenerbahçe'nin dikkatini çekti. Bu hafta Hollanda Milli Takımı ile 54'üncü golünü kaydeden Depay, birçok efsanenin formasını giydiği 'Portakallar'da tarihin en çok gol atan ve en çok asist yapan futbolcusu olmayı başardı.

10 MİLYON EUROLUK ÖNERİ

Kanat, on numara ve forvette görev yapabilen 31 yaşındaki futbolcu bedelsiz gittiği Brezilya ekibinde 39 karşılaşmada 8 gol 10 asistle oynadı. 2768 dakikada toplam 18 skor katkısı vermeyi başardı. Fenerbahçe'nin Depay için Corinthians'la temasa geçtiğini duyuran Esporte Record, "Fenerbahçe yıldız futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Büyük bir yatırım yapacaklar. İlk önerileri 10 milyon euro civarında olabilir. Depay isterse aralık ayında ayrılabilir. Corinthians'ın onu tutması zor görünüyor" dedi.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

PSV altyapısından çıkan Depay, 2015'te 34 milyon euroya Manchester United'ın yolunu tuttu. Burada yaşadığı sorunların ardından 2017 yılında 16 milyon euroya Lyon'a gitti ve Fransa'da skor makinesine dönüştü. Fransız ekibiyle kontratını uzatmayan Hollandalı yıldız bedelsiz olarak Barcelona'ya gidince Lyon karıştı. Katalan devinde umduğu süreleri bulamadı ve Atletico Madrid'e geçti. Son durağı ise Corintihans oldu. Avrupa'ya geri dönüşünü Fenerbahçe formasıyla yapabilir...

