07 Mart 2020 Cumartesi 22:29 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 22:29

Fenerbahçe 2-2 Denizlispor NTV Rıdvan Dilmen yorumları:



"11'E 11 OYNANSA BİLE ZORDU"

"Bugünkü maçı 11'e 11 oynanmış olsaydı maç ortada derdim. Fenerbahçe için The end. diyorum. Fenerbahçe'nin işi zor derdim. Oyun zaten onu gösteriyordu."

"THE END"

"Kulüplerde planlama için futbol aklı lazım. Trabzonspor kupa maçı Fenerbahçe'nin elinde kalan tek hedefti. Maçta sakatlık yaşandı. Sağ bek Isla, santrfor Vedat Muriqi. Geride kalan 8 oyuncuya dikkatli bakın. Hepsi orta saha oyuncuları. Planlamadaki probleme bakın."

"KADRO PLANLAMA HATASI"

"Bugün maç başladığında deplasmanlarda etkili olan Denizlispor bu oyunu oynadı ve 0-0 giden oyunda daha çok pozisyonlara girdiler. Golü Fenerbahçe buldu. Ancak gole kadar Denizlispor net pozisyonu bulan takımlardı. Fenerbahçe bu sezon kadro planlaması açısından ciddi yanlışlar yaptı ve buna tercihler de eklendi.