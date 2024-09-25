Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun başında çıktığı ilk derbiyi sahasında G.Saray'a karşı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'deki kötü izleri Avrupa sahnesinde silmek istiyor.

Sarı-Lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nin 'lig usulüne göre oynanan' yeni formatındaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Kanarya, geçen sene Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda elediği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i yarın konuk edecek. Fenerbahçe'de Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen herhangi bir oyuncu bulunmuyor.

Perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak olan F.Bahçe, çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman; iki grup halinde pas çalışmaları, taktiksel ve bireysel idmanların ardından sona erdi. Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Avrupa arenasında lig usulünde çıkacağı ilk karşılaşmanın çalışmalarını bugün gerçekleştireceği antrenmanla sonlandıracak.

İLK MAÇA FRANSIZ HAKEM

Kanarya'nın, lig usulüne göre oynanmaya başlayan Avrupa Ligi'nde çıkacağı ilk maça Fransız hakem Benoit Bastien atandı. Bastian'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.