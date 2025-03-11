Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden biri de Mihajlo Cvetkovic oldu. Sırp ekiplerinden Cukaricki forması giyen 19 yaşındaki forvetin geçtiğimiz günlerde Malmö'ye transferi son anda gerçekleşmedi.

Cvetkovic transferi için Malmö ile Cukaricki, bonuslar dahil 3 milyon euronun üzerinde bir rakama el sıkışmış, oyuncu şehre gitmiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.

Malmö'nün Sırp golcüye aylık 20 bin euro teklif ettiği için transferin gerçekleşmediği belirtilse de bu iddia Cvetkovic'in babası tarafından reddedildi.

18 yaşındaki forvetin babası yaptığı açıklamada "Cukaricki ve Malmö'nün anlaşıp anlaşmadığını bilmiyorum ancak biz reddettik. Kararımızın nedenlerini kulübe açıkladık. Bunu onlara sormalısınız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sırp basını, Malmö'ye transfer olamayan Mihajlo Cvetkovic için Fenerbahçe, Bologna, Kopenhag ve Kızılyıldız'ın devrede olduğunu yazdı.

Bu sezon ligde 23 maça çıkan 18 yaşındaki Cvetkovic, 1148 dakika süre aldı ve 7 gollük katkı verdi.