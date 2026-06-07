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Spor

Fenerbahçe iddiası soruldu! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun cevabı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin seçim kampanyasını yürüttüğü resmi sosyal medya hesabından, Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen “Made in Romania” adlı şarkı paylaşıldı. A Milli Futbol Takımı'nın Venezuela'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe iddiası soruldu. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun cevabı...

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 09:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe iddiası soruldu! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun cevabı
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Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral'la anlaştığını açıklayan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ateşini de yaktı. Hakan Safi'nin seçim kampanyasını yürüttüğü resmi sosyal medya hesabından, Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen "Made in Romania" adlı şarkı paylaşıldı.

A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu soruldu. Transfer iddialarıyla ilgili görüşü sorulan deneyimli orta saha "İyi akşamlar" cevabını verdi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

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