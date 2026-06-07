Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral'la anlaştığını açıklayan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ateşini de yaktı. Hakan Safi'nin seçim kampanyasını yürüttüğü resmi sosyal medya hesabından, Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen "Made in Romania" adlı şarkı paylaşıldı.

A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe sorusu soruldu. Transfer iddialarıyla ilgili görüşü sorulan deneyimli orta saha "İyi akşamlar" cevabını verdi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.