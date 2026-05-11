Trendyol Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Ziraat Türkiye Kupası kazanan teknik direktör Jorge Jesus, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili konuştu.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr şampiyonluğa yürüyor. Başkent ekibi, kalan 2 maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Yarın 2. sıradaki takipçisi Al Hilal ile karşılaşacak olan Al Nassr, alacağı sonuca göre şampiyon olabilir. Al Nassr kaybederse ve Al Hilal eksik maçlarını tamamlarsa Al Hilal şampiyonluğa ulaşabilir.

Al Nassr Teknik Direktör Jorge Jesus, yarın oynanacak maç öncesinde geleceği hakkında konuştu.

Sezon bitince Al Nassr'dan ayrılma ihtimali bulunan Jorge Jesus, "Al Nassr ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalamıştım. Sezon sonu sözleşmemi yenilemeyebilirim. Ayrıca kulübün beni istememe ihtimali de var. Birçok kulüpten teklif aldım. Sezon sonu değerlendireceğim." dedi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jorge Jesus'u teknik direktörlük için gündemine aldığını iddia edilmişti.