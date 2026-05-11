11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
  • Fenerbahçe ile adı anılmıştı... Robert Lewandowski, geleceği hakkında konuştu!
Spor

Fenerbahçe ile adı anılmıştı... Robert Lewandowski, geleceği hakkında konuştu!

Robert Lewandowski, Barcelona ile kazandığı şampiyonluğun ardından geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Polonyalı yıldız; sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini belirtirken henüz karar vermediğini ve gelen teklifleri değerlendireceğini söylerken, Fenerbahçe'nin de yapılacak seçimin ardından 38 yaşındaki santrafor için hamle yapabileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 18:43
Fenerbahçe ile adı anılmıştı... Robert Lewandowski, geleceği hakkında konuştu!
Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle kazandığı şampiyonluk sonrası konuştu.

"GURUR DUYUYORUM"

Polonyalı golcü, "Toplamda 14 lig şampiyonluğu kazandım. Her kulüpte şampiyon oldum. Bununla gurur duyuyorum." dedi.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lewandowski, geleceğine dair de konuştu.

"HALA VAKTİM VAR"

37 yaşındaki futbolcu, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 50 gün kaldığını yeni öğrendim, hala vaktim var. Daha alt seviyedeki bir ligde bir fırsat olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu değerlendiriyorum." diye konuştu.

Golcü yıldız, "Birkaç teklif daha dinleyeceğim ve sonra kararımı vereceğim." sözlerini sarf etti.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞME

Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, şampiyonluk sonrası Lewandowski'nin geleceği konusunda yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldi.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI

Robert Lewandowski'nin adı geçtiğimiz kış transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı. Sarı-lacivertli kulübün, dünya yıldızı golcünün durumunu yakından takip ettiği öne sürülürken, transfer iddiaları uzun süre gündemde kalmıştı.

Önümüzdeki yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi ve teknik direktör konusundaki kararların, Lewandowski için atılacak olası adımlarda belirleyici olabileceği konuşuluyor. Yeni yönetim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda Polonyalı yıldız için sürpriz bir hamlenin gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan Lewandowski, 18 gol attı ve 4 asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.