Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 19. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 19. kez ligde mücadele edecek.

İki ekibin bugüne kadar 18 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.



EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.



FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.

Rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 21 gol gönderirken 5 gol yedi.