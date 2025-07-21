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Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka kararı

Fenerbahçe ile adı geçen Granit Xhaka ile ilgili yeni bir haber gündeme geldi. Alman basının haberine göre sarı-lacivertliler İsviçreli yıldız için resmi teklif sundu.

Haber Merkezi21 Temmuz 2025 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anılıyordu! Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka kararı
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Yeni sezon öncesi orta sahaya üst düzey bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in tecrübeli oyuncusu Granit Xhaka için harekete geçti.

Sky Sports'un haberine göre, sarı-lacivertliler İsviçreli yıldız için resmi teklif sundu. Premier Lig ekiplerinden Sunderland de Xhaka ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ve onlar da Leverkusen'e teklif iletti.

TEKLİF YÜKSELTECEKLER

Ancak Leverkusen, her iki kulübün de tekliflerini yeterli bulmayarak reddetti. Buna rağmen, hem Fenerbahçe hem de Sunderland cephesinin tekliflerini geliştirmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

LEVERKUSEN KAPILARI KAPATMADI

Haberde, Leverkusen'in henüz kapıları tamamen kapatmadığı ve transferin yeni teklifler doğrultusunda şekillenebileceği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol ve 7 asist yaptı.

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