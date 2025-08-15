İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! Douglas Luiz, Premier Lig yolcusu

Adı Fenerbahçe ile de anılan Douglas Luiz, Nottingham Forest ile el sıkıştı. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri hızlandırarak transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

15 Ağustos 2025 Cuma 18:42
Fenerbahçe ile anılıyordu! Douglas Luiz, Premier Lig yolcusu
Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Douglas Luiz'in geleceği netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Nottingham Forest, orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Premier Lig temsilcisinin, transferi resmileştirmek için Juventus ile yürüttüğü görüşmeleri hızlandırdığı kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE DE ANILDI

Douglas Luiz'in ismi Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti. Ancak 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için en ciddi adımı Nottingham Forest attı.

JUVE'DE HEDEF O'RILEY

Öte yandan, Juventus'un orta saha transferi için ana hedefinin Celtic forması giyen Matt O'Riley olduğu belirtildi.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Douglas Luiz'in Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Juventus'a geçen yıl transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İtalyan ekibinde 27 maçta süre buldu.

