Real Betis ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez, West Ham United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantinli futbolcu imza töreninde yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Premier Lig'de oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu düşünüyorum ve West Ham'ın benimle ilgilendiğini duyduğumda çok heyecanlandım. Gerçekten ilginç bir projesi olan tarihi bir kulüp. Benim için doğru zamanda doğru kulüp olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir ara Fenerbahçe'yle de adı anılan Rodriguez geride kalan sezonda İspanyol ekibiyle 29 maça çıkıp 2 gol attı.