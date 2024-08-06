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Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Guido Rodriguez'in yeni adresi

Adı Fenerbahçe ile anılan Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez, yeni kulübüne imzayı attı. 30 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibi West Ham United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

6 Ağustos 2024 Salı 16:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Guido Rodriguez'in yeni adresi
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Real Betis ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez, West Ham United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantinli futbolcu imza töreninde yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Premier Lig'de oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu düşünüyorum ve West Ham'ın benimle ilgilendiğini duyduğumda çok heyecanlandım. Gerçekten ilginç bir projesi olan tarihi bir kulüp. Benim için doğru zamanda doğru kulüp olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir ara Fenerbahçe'yle de adı anılan Rodriguez geride kalan sezonda İspanyol ekibiyle 29 maça çıkıp 2 gol attı.

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