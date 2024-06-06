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Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Romelu Lukaku'nun kararı

Adı Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku geleceğiyle ilgili kararını verdiğini açıkladı. Belçikalı golcü, 'Geleceğimle ilgili kararımı çoktan verdim, ne olacağını biliyorum' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

6 Haziran 2024 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe ile anılıyordu! İşte Romelu Lukaku'nun kararı
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği Romelu Lukaku, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından yalanlanmıştı.

"Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum" diyen Jose Mourinho, iki eski öğrencisine kapıları kapatmıştı.

Adı Napoli'yle de anılan Romelu Lukaku, HLN'ye yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararını verdiğini söyledi.

Deneyimli forvet, "Geleceğimle ilgili kararımı çoktan verdim, ne olacağını biliyorum. Verdiğim kararı açıkladığım zaman herkes benimle aynı fikirde olacaktır. Ne zaman bir yerde kalmaya ya da ayrılmaya karar versem bunun doğru bir seçim olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Daha sonra Romelu Lukaku'ya şu ana kadar çalıştığı en iyi teknik direktör soruldu. Belçikalı golcü "Şüphesiz" diyerek Antonio Conte'nin adını verdi.

Hatırlanacağı üzere Napoli dün yaptığı resmi açıklamayla teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirmişti.

Lukaku "Teknik direktör geleceğini seçmede belirleyici bir faktör mü?" sorusuna ise "Evet, koçla ilişkim belirleyici. Bir kadınla olan ilişki gibi. Artık yürümüyorsa neden birlikte olalım ki?" dedi.

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